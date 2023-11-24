Nwakame dönebilir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara büyük bir transfer müjdesi geldi. Başkan Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, 2021- 2022 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini duyurdu. Teknik direktör Abdullah Avcı ve kendisinin Nijeryalı sol kanat ile temas halinde olduğunu söyleyen Doğan "Bu sezon bittikten sonra oturup konuşacağız. Nwakaeme gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadesini kullandı. Bu sözler taraftarı iyice sevindirdi.

TRABZONSPOR'U TAKIP EDİYOR

Doğan, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Fahya kulübünde forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a yeniden geri dönmeyi çok istediğini belirtti. 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Al Fahya ile bu sezon şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı. Kıvrak çalımlarıyla, yaptığı asistleriyle ve golleriyle kendisini izleyenleri adeta büyüleyen Nwakaeme'nin ayrılması bordomavili taraftarı çok üzmüştü. 1.85 boyundaki yıldız da ayrılmasına rağmen sık sık Trabzon ile ilgili paylaşım yapıyor.

ŞAMPİYONLUK MİMARI

Trendyol Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor şampiyon olmuştu. O yıl ligde 30 maçta 13 gol atıp 10 da asist yapan Nwakaeme, şampiyonlukta kritik rol oynamıştı. Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 47 gol atmış ve 40 da asist yaparak son yıllarda bordo mavili ekibin en önemli futbolcusu haline gelmişti.

VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ BEYİN

Nwakaeme,Trabzonspor tarihine geçmiş bir futbolcu. Taraftarlar, Nijeryalı sol kanat için "Vücudunun 3'te 2'si beyin olan Nwakaeme'nin geçemeyeceği oyuncu yok" yorumları yapıyordu. Trabzonspor kulübü de resmi hesabından paylaşım yaparak, "Bay Beyin taraftarlara keyif dolu bir hafta sonu diler" ifadelerini kullanmıştı.