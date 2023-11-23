"Trabzonspor maçları sınavdı"

Karadeniz devinin sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya, Trabzonspor'un YouTube kanalında soruları yanıtladı. 24 yaşındaki stoper, "Trabzonspor'dan ilk teklif aldığında ne düşündün? İlk tepkin ne oldu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çok şaşırmıştım. Trabzonspor'un beni istediğini ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum. Eve gittim, annem ve erkek kardeşime Trabzonspor'un beni istediğini söyledim. Karagümrük'teyken Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçlar benim için büyük bir imtihandı. Bu nedenle şu an bu tarafta olmak harika ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."

TÜRK GELENEKLERİNİ ÖĞRETTİLER

Baba tarafından Beninli, annesi ise Türk olan Baniya, "Annem Türk, babam ise Beninli ve İtalya'da doğdum. Bir İtalyan gibi büyüdüm. Annem bana Türk geleneklerini de aktardı. Bu yüzden daha çok Türk gibi hissediyorum. Bazen 'Bu adam nasıl Türk oluyor?' diye ifadeler görüyorum" yorumunu yaptı.

"BEN TÜRK'ÜM TÜRKİYE BENİM ÜLKEM"

EURO 2024 elemelerinde A Milli Takımı kamp kadrosuna alınan Baniya, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak harika bir şey. Çocukluktan beri bu benim hayalimdi. Beni ilk aradıklarında annem sevinçten ağladı. Benim için Türkiye'yi seçmek ise kolay oldu çünkü burası benim ülkem. Kendimi Türk olarak hissediyorum" dedi.