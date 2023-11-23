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Zirve hesapları
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan çıkış umutları artırdı. Avcı sonrası 4 büyük kulüp arasında hiç yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, zirve ile puan farkını eritti. Bordo-mavili taraftarlar da yakalanan bu çıkışın devre arasına kadar devam etmesi ve ara döneme Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde girmesini istiyor. Bu konuda birçok paylaşım yapan taraftarlar, "4 hafta önce 4'üncülük iyi diyorduk, şimdi puan hesabı yapıyoruz", "Yeniden bu heyecanı yaşamayı özlemişiz", "Zirvenin rengini biz belirleriz" gibi ifadeler kullanıyor.
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