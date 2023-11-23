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Bakan Kacır'dan ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzonspor Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın ile Trabzonspor'u ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Zeyyad Kafkas ve yöneticilerin ev sahipliğini yaptığı ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde dostane ortamda geçti.
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