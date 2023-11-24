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Evet, Slisz’i izledik

Trabzonsporlu bir yönetici, Polonya’dan sport.tvp sitesine konuştu: Slisz izlenen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Evet, Slisz’i izledik

Trabzonspor kulübünün scout ekibi, Polonya ile Çekya arasında oynanan maçta Bartosz Slisz'i izledi. Polonya basınından sport.tvp adlı site konuyu haberleştirdi. Site, bir bordo-mavili yöneticinin, "Kulüp olarak tribünde bulunduğumuz doğrudur. Ama sadece bu değil. Şu anda pek çok oyuncuyu izliyoruz. Slisz takip edilen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık" dediğini duyurdu. Haberin devamında ise Trabzonspor yönetiminin şu an bir teklif yapmasının söz konusu olmaması durumunda oyuncunun bu yıl takımında kalacağına vurgu yapıldı.

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