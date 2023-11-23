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Yabancılar coşturdu
Fırtına bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 21 kez sarsarken, 14 gol yedi. Bordo-mavili takımın 21 golünün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Onuachu 6 gol atarken, Bakasetas 3, Visca ile Bardhi 2'şer, Pepe, Benkovic ve Denswil ise 1'er kez ağları havalandırdı. Yerlilerden ise Enis Destan (2) en skorer isim olurken, Berat 1 ve Göktan 1'er gol attı. Bir kez de rakip kendi kalesini vurdu. Abdülkadir Ömür, 5 asistle en çok asist yapan isim oldu.
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