Haberler Trabzonspor Yabancılar coşturdu

Yabancılar coşturdu

Fırtına bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 21 kez sarsarken, 14 gol yedi. Bordo-mavili takımın 21 golünün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Onuachu 6 gol atarken, Bakasetas 3, Visca ile Bardhi 2'şer, Pepe, Benkovic ve Denswil ise 1'er kez ağları havalandırdı. Yerlilerden ise Enis Destan (2) en skorer isim olurken, Berat 1 ve Göktan 1'er gol attı. Bir kez de rakip kendi kalesini vurdu. Abdülkadir Ömür, 5 asistle en çok asist yapan isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yabancılar coşturdu

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fırtına bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 21 kez sarsarken, 14 gol yedi. Bordo-mavili takımın 21 golünün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Onuachu 6 gol atarken, Bakasetas 3, Visca ile Bardhi 2'şer, Pepe, Benkovic ve Denswil ise 1'er kez ağları havalandırdı. Yerlilerden ise Enis Destan (2) en skorer isim olurken, Berat 1 ve Göktan 1'er gol attı. Bir kez de rakip kendi kalesini vurdu. Abdülkadir Ömür, 5 asistle en çok asist yapan isim oldu.
DİĞER
"Yürüyen iskeletler devri bitti" Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”
SON DAKİKA I Terör saldırısı mı? ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'nde büyük patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı
G.Saray aradığı orta sahayı Arabistan'da buldu!
Cimbom genç yetenek için teklifte bulunmuş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fikstür avantajı
-20 derece korkusu
23 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Kasım)
İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk isim Cüneyt Sezgin İlk isim Cüneyt Sezgin 01:36
Halkbank galibiyetle başladı! Halkbank galibiyetle başladı! 00:13
Real Madrid'den Icardi bombası! İşte o teklif Real Madrid'den Icardi bombası! İşte o teklif 00:08
Arda Güler pişman oldu! "Keşke F.Bahçe'de kalsaydım" Arda Güler pişman oldu! "Keşke F.Bahçe'de kalsaydım" 00:08
Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler 00:08
Filistin'e destek veren Celtic'e skandal ceza! Filistin'e destek veren Celtic'e skandal ceza! 00:08
Daha Eski
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor F.Bahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor 00:08
EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! 00:08
F.Bahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız dönüyor F.Bahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız dönüyor 00:08
Kanarya'ya o yıldızda dev rakipler! Kanarya'ya o yıldızda dev rakipler! 00:08
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması! 00:07
Ertuğrul Doğan: Hakemliği bitti Ertuğrul Doğan: Hakemliği bitti 00:07