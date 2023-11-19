Fırtına'dan flaş hamle! Polonya'nın milli yıldızına yakın takip

Trabzonspor scout ekibi, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda futbolcu izlemek için için yurt dışına çıktı. Bordo-mavili takımın teknik ekibin talebi doğrultusunda özellikle orta saha ve stoper bölgesine direkt oynayabilecek isimler üzerinde durulduğu belirtildi. Scout ekibinin Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere İspanya, Danimarka ve Almanya'da futbolcu takip ettiği belirtildi. Hazırlanacak rapor Abdullah Avcı'ya sunulacak ve olumlu bulunursa resmi girişimler başlayacak. İzlenen oyunculardan biri Legia Varşova'dan Bartosz Slisz.

YÜZDE 77 PAS ISABETI KAYDETTI

Scout ekibi önceki akşam Polonya-Çekya maçını canlı izledi. 1-1 sona eren karşılaşmada Polonya'nın milli oyuncusu Bartosz Slisz'in yakından takip edildiği ifade edildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir gündemde olduğu ve lig maçlarının yanı sıra, milli takımdaki performansının da analiz edildiği ifade edildi. 90 dakika sahada kalan Slisz, 71 kez topla buluştu. Yüzde 77 pas isabeti sağladı, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve 4 hava topundan 3'ünde de başarılı oldu. Legia Varşova ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Legia Varşova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slisz için sezon başında da girişim yapılmıştı. Takımı ile 158 maça çıkan Slisz, 5 gol attı ve 11 asist yaptı.