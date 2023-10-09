172 günde 12 milyon euro

Ayrılık görüşmeleri yapılan Nenad Bjelica, 5 ay 19 gün süreyle teknik adamlık kariyerindeki en kısa birlikteliğini Trabzonspor'da yaşadı. Yeni sezonda takıma kendi talebiyle 5 oyuncu getiren ve Süper Lig'deki en yüksek maaşlı hoca olan Bjelica'nın 172 günlük macerasının maaş ve futbolcu maliyeti 11 milyon 965 bin euro ve Orsic transferi için bedelsiz gönderilen Taha Altıkardeş oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, Bjelica'nın tazminatını sponsorlar aracılığıyla ödemeyi düşünüyor.

Ligin en pahalı hocası

2024-25 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'ya geçen sezon görev yaptığı 8 hafta için 100 bin euro ödenmişti. Bu sezon ve sonraki sezon için 1 milyon 600 bin euro'ya imza atan 52 yaşındaki hoca tüm alacaklarını istiyor. Ücretiyle Süper Lig'de en yüksek maaşı alan teknik adam olan Bjelica ile görüşen Trabzonspor yönetimi, tazminatta uzlaşma sağlamaya çalışıyor.

Teknik direktör Bjelica'nın talebiyle Southampton'dan alınıp 2+1 yıllık anlaşma sağlanan ve lig başlamadan çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic için kulübüne 2 milyon 400 bin euro bonservis ödendi. Bu sezon futbolcuya 1 milyon 600 bin euro maaş ve yüzde 3 menajerlik ücreti ödenirken, Taha Altıkardeş ise Göztepe'ye bedelsiz gönderildi.

Geleceğe yatırım Bakic

Bonservisiyle alınıp 3 yıl anlaşma yapılan Tonio Teklic için kulübüne 1 milyon euro, futbolcuya bu yıl için 600 bin euro garanti ücret ödendi. Son olarak Bjelica'nın 'geleceğe yatırım' düşüncesiyle istediği ve 2+2 yıl anlaşılan 20 yaşındaki Ongjen Bakic'e bu sezon 65 bin euro ödendi.

Kariyerinin en kısası oldu

Bjelica bugüne kadar çalıştırdığı 9 farklı takım arasında en kısa kariyer sezonunu geçirdi. Trabzonspor'dan önce 8 takımı çalıştıran Bjelica, teknik adam olarak en uzun birlikteliğini 2010-2013 yılları arasında yönettiği Avusturya ekibi WAC St. Andra'da 3 yıl 1 aylık sürede 124 müsabakaya çıkarak geçirmişti.

TRANSFER MALİYETİ: 8 MİLYON 665 BİN EURO

Karadeniz devine 18 Nisan 2023'te imza atan Nenad Bjelica, 172 gün çalıştırdığı takımla 5 ay 19 günlük süreçte bizzat kendi isteğiyle Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Tonio Teklic ve Ongjen Bakic transferlerine imza attı. Toplam maliyet 8 milyon 665 bin euro oldu.

Fernandez borservissiz geldi.

Bjelica'nın isteği ile Udinese'den kiralanan ve 2+1 yıllık opsiyonu bulunan stoper Benkovic için bu sezon 1 milyon 100 bin euro, kulübüne de 500 bin euro kiralama ücreti ödendi. Bonservissiz alınarak 2 yıl anlaşma yapılan arka çapraz bağlarında sakatlık yaşayan Fernandez'e bu sezon 1 milyon 300 bin euro maaş verilecek.