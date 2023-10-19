Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Bjelica açıklaması: Hatayspor maçtan sonra kararımı verdim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2-0'dan kaybedilen Hatayspor maçının ardından yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ

Futbolda sonuçlar sahaya yansımayınca hiç bir şeyin anlamı yok. Oynanan futboldan taraftarın da memnun olmadığını gördük. Ben de başkan olarak üstüme düşeni yaptım.

Hatayspor maçından sonra kesin kararımı verdi. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem.

Nenad Bjelica konusunda bir pişmanlığım yok.