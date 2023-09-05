Haberler Trabzonspor Zeqiri ve Vinicius olumsuz

Zeqiri ve Vinicius olumsuz

Fırtına'nın Brighton'dan istediği forvet oyuncusu Andi Zeqiri konusunda gelişmeler Trabzonspor'un istediği şekilde gitmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Zeqiri ve Vinicius olumsuz

Fırtına'nın Brighton'dan istediği forvet oyuncusu Andi Zeqiri konusunda gelişmeler Trabzonspor'un istediği şekilde gitmiyor. Belçika'da transfer dönemi yarın kapanıyor. Genk'in 24 yaşındaki golcünün transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Trabzonspor birçok forvet adayı ile aynı anda görüşüyor. Bu bölgeye mutlaka iyi bir oyuncu renklere katılacak.

Vinicius olumsuz

KARADENİZ temsilcisinin forvet adaylarından Carlos Vinicius için olumsuz yanıt geldi. İngiliz ekibi yapmak istediği golcü transferini gerçekleştiremedi. Böyle olunca da hücum hattında eksik kalmamak için 28 yaşındaki oyuncunun çıkışına izin vermedi. Trabzonspor bu cevaba karşılık, son güne kadar Carlos Vinicius için bekleyecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe’de tam 7 oyuncu gönderiliyor…
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına ikna etti, yarın geliyor
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
5 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EYLÜL | Yağmur altında romantik bir gün... Bugün sizi ne bekliyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30
Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! 23:30
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 23:30
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 23:30
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 23:30
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 23:30