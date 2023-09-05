Zeqiri ve Vinicius olumsuz

Fırtına'nın Brighton'dan istediği forvet oyuncusu Andi Zeqiri konusunda gelişmeler Trabzonspor'un istediği şekilde gitmiyor. Belçika'da transfer dönemi yarın kapanıyor. Genk'in 24 yaşındaki golcünün transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Trabzonspor birçok forvet adayı ile aynı anda görüşüyor. Bu bölgeye mutlaka iyi bir oyuncu renklere katılacak.

Vinicius olumsuz

KARADENİZ temsilcisinin forvet adaylarından Carlos Vinicius için olumsuz yanıt geldi. İngiliz ekibi yapmak istediği golcü transferini gerçekleştiremedi. Böyle olunca da hücum hattında eksik kalmamak için 28 yaşındaki oyuncunun çıkışına izin vermedi. Trabzonspor bu cevaba karşılık, son güne kadar Carlos Vinicius için bekleyecek.