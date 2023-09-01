Kasımpaşa 1-5 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzonspor, 2 hafta sonra kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 15. dakikasında konuk takım, Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 28. dakikada ise Enis Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen Trabzonspor, 45+4. dakikada Filip Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 fark yakaladı. Son anlarda Kasımpaşa Claudio Winck ile gol bulurken maç 5-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla bordo-mavili ekip, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Kasımpaşa ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken 5 puanda kaldı.

KARADENİZ TEMSİLCİSİ, 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'de 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sezona Bitexen Antalyaspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takım, ikinci haftada Galatasaray'a, üçüncü haftada ise Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

Trabzonspor, iki maçlık mağlubiyet yenilgisini İstanbul'da farklı galibiyetle sonlandırdı.

BORDO-MAVİLİLER GOLÜ VAR İLE BULDU

Trabzonspor, müsabakanın 15. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Edin Visca'nın sağdan ortasında Enis Destan altıpasta kafayla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR ile yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

BARDHI 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un Makedon orta sahası Enis Bardhi, attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Mücadelenin 28 ve 64. dakikalarında attığı şık gollerle fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, farklı galibiyette ön plana çıkan oyuncu oldu.

ENİS DESTAN'IN KAFASI ÇALIŞIYOR

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, arka arkaya 2 hafta kafayla gol attı. Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen haftada Çaykur Rizespor müsabakasında kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde de ağları havalandırdı.

Enis, 2 maç üst üste kafayla gol bularak hava toplarındaki etkisini gösterdi.

Karadeniz temsilcisinde üçüncü golü kaydeden Benkovic ile son golü atan Göktan ise yeni takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

BJELICA İLK 11'DE 4 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ligin 3. haftasında 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Kasımpaşa karşısına takımını Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Jens Larsen, Doğucan Haspolat, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Enis Destan 11'i ile çıkardı.

Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Eren Elmalı ve Dimitrios Kourmpelis'ten sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Bjelica, Umut Bozok ile Tonio Teklic'i de yedeğe çekti.

Bjelica, bu oyuncuların yerine Abdülkadir, Doğucan, Mehmet Can ve Enis Destan'ı görevlendirdi.

KASIMPAŞA İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Sezona iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 4. haftada ilk kez yenildi.

İlk haftada MKE Ankaragücü'nü yenen Kasımpaşa, sonrasındaki haftalarda Atakaş Hatayspor ve Pendikspor ile berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, ilk mağlubiyetini farklı skorla Trabzonspor karşısında yaşadı.