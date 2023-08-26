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Trabzonspor'da Filip Benkovic'ten Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından bordo-mavililerde Filip Benkovic açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:56
Trabzonspor'da Filip Benkovic'ten Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından bordo-mavililerde Filip Benkovic açıklamalarda bulundu.

İŞTE FILIP BENKOVIC'IN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Daha iyi başlayabileceğimizi düşünüyorum. Kendimizi yukarı çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımızın hak ettiği galibiyetti, onun için mücadele etmeye çalıştık. İyi çalıştık ama performansımız istediğimiz seviyede değildi. Taraftarımıza hak ettikleri o mutluluğu vermek zorundayız. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek ve takımı çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışmak.

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