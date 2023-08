TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Bjelica istiyordu! Fırtına 2 yıldız için bastırıyor

Karadeniz temsilcisi transfer döneminin başından beri golcü konusunda çalışıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica göreve gelir gelmez gelecek sezon için Dinamo Zagreb'de forma giyen eski oyuncusu Bruno Petkovic'in adını yönetime sunmuştu. Bordomavili idareciler, Slovenya kampında aynı otelde kaldıkları Hırvat temsilcisi ve Petkovic ile sık sık bir araya gelmişlerdi. Dinamo Zagreb'in 5 milyon euro'luk direnci kırılmıştı ancak transfer henüz gerçekleşmedi. Son olarak Maxi Gomez'in Cadiz'e gönderilmesinin ardından gözler forvet transferine çevrildi.

KISA SÜREDE BİTECEK

Maxi Gomez'in ayrılması "Bruno Petkovic ve Jean Pierre Nsame geliyor" şeklinde yorumlandı. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Bruno Petkovic için yönetim son hamlesini yaptı. Dinamo Zagreb kulübü ile aradaki pürüzleri gidermek için uzun zamandır temas halinde olan yönetim kurulu bu transfere en kısa zamanda kesin bir nokta koymak istiyor. Aynı zamanda forvet hattına başka bir takviye daha yapmak isteyen Trabzonspor yönetim kurulu, İsviçre'nin Young Boys kulübünde forma giyen Jean-Pierre Nsame için de pazarlıklarını sürdürüyor.

Zagreb alternatifini buldu

Trabzonspor'un 1 numaralı forvet adayı olan Bruno Petkovic'in gecikmesinde Dinamo Zagreb'in yerini doldurmamasının da etkisi büyüktü. Hırvat ekibi, Ramon Mierez ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu da Petkovic'in önündeki en büyük engellerden birinin kalkması anlamına geliyor.