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Trabzonspor Göktan Gürpüz transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferi Göktan Gürpüz'ü KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, genç oyuncuyla 3+2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:37 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:49
Trabzonspor Göktan Gürpüz transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund Kulübü'ne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 7.000.000.-TL,

2024-2025 futbol sezonu için 8.800.000.-TL,

2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2026-2027 futbol sezonu için 14.000.000.-TL ve 2027-2028 futbol sezonu için 17.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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