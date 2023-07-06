Kupaları hedefledik

Karadeniz ekibinin yıldız transferi Mislav Orsic, kampta açıklamalarda bulundu. Hırvat hücum oyuncusu "Nenad Bjelica ile birlikte Dinamo Zagreb'de 2 yıl çalıştım. İyi bir ilişkimiz var. Ona büyük saygı duyuyorum. Çok iyi bir antrenör. Beni burada görmek istediğini söyledi. Takımı ve hedefleri anlattı. Birlikte kupalar kazanabileceğimizi söyledi. Beraber iyi iş çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ FORVET DE OYNARIM

Mislav Orsic şöyle konuştu: "Milli takımlardaki arkadaşlarımızın da bize katılımıyla hep birlikte çalışabilme fırsatı bulacağız. Trabzon'a gelirken şehirle ilgili pek fazla soru sormadım çünkü ben futbol oynamaya geldim. Temel pozisyonum sol kanat pozisyonu ama daha önce hocamız ile birlikte farklı pozisyonlarda da oynamıştım ve ikinci santrfor olarak da görev almıştım. Hedefimiz sıkı çalışıp başarılar kazanmak olacak"

GEMİ KUTLAMALARI BENİ ETKİLEDİ

"Trabzon Havaalanı'nda taraftarımızın bana yaptığı karşılama için onlara teşekkür ederim. Gelmeden önce ne kadar tutkulu olduklarını duymuştum. Bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Şampiyonluktaki gemi kutlamaları beni çok etkiledi. Aynı kutlamaları yaşamayı umut ediyorum"

PETKOVIC GELİRSE ÇOK MUTLU OLURUM

"Bruno Petkovic haberlerini gördüm. Önce kulüplerin anlaşması gerek. Oyuncunun vereceği karar da önemli. Onunla çok yakın arkadaşım. 5 yıl birlikte oynadık. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum"