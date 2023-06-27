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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Ejuke için ilk temasını kurdu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, menajerlerin önerdiği Nijeryalı kanat oyuncusu için kulübü CSKA Moskova'dan fiyat istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 15:40
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Ejuke için ilk temasını kurdu

Trabzonspor transfer döneminde kılı kırk yarıyor… Kulübün paralarını hatalı transfere harcamak istemeyen yönetim ve teknik heyet bu sebeple kendilerine önerilen her ismi farklı parametrelerle takip ediyor. Bunlardan biri de Chidera Ejuke.

Beşiktaş'ın da gündeminde olan kanat oyuncusunun CSKA Moskova ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo-mavili idareciler, Rus kulübüyle temas kurarak rakam sordular. Fırtına bu bölgede Trezeguet'ten vazgeçmeye niyetli değil. Ancak ayrılması durumunda alternatifsiz de kalmak istemiyor. Bu sebeple bir sol kol kanat havuzu oluşturuluyor. Ejuke de mercek altına alındı.

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