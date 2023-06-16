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Kadınlar komisyonu

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu. Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan komisyonunun kuruluş toplantısına, başkan Ertuğrul Doğan da katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Kadınlar komisyonu
Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu. Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan komisyonunun kuruluş toplantısına, başkan Ertuğrul Doğan da katıldı. Doğan, "Kulüp yönetiminde kadın üyelerimiz olmalı. Genel kurulda konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz" diye konuştu. Kadın Komisyonu'nun Başkanı Hatice Öztürk, Trabzonspor'un her aşamasında kadınların yer alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kadınlar Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacak. Buna inanıyoruz. Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeridir
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