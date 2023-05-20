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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:47
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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