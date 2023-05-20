Trabzonspor'dan Samet Akaydin açıklaması! "Rezilliktir iğrençtir"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmada bordo-mavililerin tek golünü kaydeden Trezeguet, gol sevincini secde yaparak kutlamıştı. Bu esnada Mısırlı yıldıza doğru tükürdüğü ifade edilen Samet Akaydin'a sert eleştiriler yöneltilmişti. Olayın ardından hem Samet Akaydin'den hem de Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!

Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAMET AKAYDİN DE AÇIKLAMA YAPTI

Eleştirilerin odağı haline gelen Samet Akaydin ise şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum.