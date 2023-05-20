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Evinde çok başka

Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Evinde çok başka
Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.12 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.

Disiplin kayboldu

Geçtiğimiz sezon Fırtına, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp, bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen sportif başarıları yakalayamadı.

Dengeler bozuldu

1 milyon 500 bin euro olarak belirlenen tavan ücretin değişmesi, yeni transferlere verilen imza ve imaj ücretleri yanında çeşitli bonuslar takım içerisindeki dengeleri bozdu. Bu değişiklikler futbolcuları da olumsuz etkiledi.

Köklü bir değişim

Son şampiyon Trabzonspor'da, kötü geçen sezon ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişimleri oyuncu grubuyla devam edecek. Bordo-mavili takımın teknik patronu Nenad Bjelica köklü değişimin hazırlıklarını sürdürüyor.
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