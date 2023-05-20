Evinde çok başka

Disiplin kayboldu
Geçtiğimiz sezon Fırtına, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp, bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen sportif başarıları yakalayamadı.
Dengeler bozuldu
1 milyon 500 bin euro olarak belirlenen tavan ücretin değişmesi, yeni transferlere verilen imza ve imaj ücretleri yanında çeşitli bonuslar takım içerisindeki dengeleri bozdu. Bu değişiklikler futbolcuları da olumsuz etkiledi.
Köklü bir değişim
Son şampiyon Trabzonspor'da, kötü geçen sezon ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişimleri oyuncu grubuyla devam edecek. Bordo-mavili takımın teknik patronu Nenad Bjelica köklü değişimin hazırlıklarını sürdürüyor.