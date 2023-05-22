Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşmada, bordo-mavililerden 4 futbolcu kart sınırında yer alırken kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönmesi ve Eren Elmalı'nın forma giymeyecek olması nedeniyle Bjeliva, kadro değiştirdi. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde 48 puanla 8. sırada yer alan Fırtına'nın İstanbul temsilcisi rakibi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Son maçında Fenerbahçe'ye yenilen Karadeniz devi, bugün 3 puanı kendi hanesine yazdırarak moral kazanmak istiyor. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAKASETAS GERİ DÖNÜYOR

İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.

Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Hamsik,Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Umut

Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevıc, Biraschi, Lobjanıdze, Levent, Ozdoev, Feghouli, Diagne, Borını, Shukurov

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