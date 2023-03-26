Sahada, masada ve kasada güçlü bir Trabzonspor

Kongrede söz alan üyelerden Levent Sekban'ın konuşması beğenildi. Yönetici adayı olan Sekban "Sahada, masada, kasada güçlü bir Trabzonspor istiyoruz. Bazı eleştirilerimiz oldu. Biz de yönetim kuruluna girip orada denetleyici olmak istiyoruz. Biz projelerle katkı sağlamak amacındayız." ifadelerini kullandı.
Kongrede söz alan üyelerden Levent Sekban'ın konuşması beğenildi. Yönetici adayı olan Sekban "Sahada, masada, kasada güçlü bir Trabzonspor istiyoruz. Bazı eleştirilerimiz oldu. Biz de yönetim kuruluna girip orada denetleyici olmak istiyoruz. Biz projelerle katkı sağlamak amacındayız." ifadelerini kullandı.