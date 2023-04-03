Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi: Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ile görüşmelere başlandığını ı KAP'a bildirdi. İşte Fırtına'nın kasasına girecek rakam...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:01
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla. ifadeleri yer aldı.

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de şok karar! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...
Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar: "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı"
G.Saray'da transferde bombalar peş peşe!
Zaniolo'nun yerine geliyor! Manchester United...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı
Fırtına'da sıkıntı büyük! 21 yıl sonra...
14 Mayıs seçim günü kafe, restoran, kıraathaneler açık mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram tatili kaç gün olacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi 13:02
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 12:54
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 12:49
LeBron James'ten triple-double! LeBron James'ten triple-double! 11:55
F.Bahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor F.Bahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor 11:54
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Zaniolo'nun yerine geliyor! Manchester United... Zaniolo'nun yerine geliyor! Manchester United... 11:42
Buruk Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu Buruk Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu 11:31
Sassuolo - Torino maçı saat kaçta? Sassuolo - Torino maçı saat kaçta? 11:28
Empoli - Lecce maçı saat kaçta? Empoli - Lecce maçı saat kaçta? 11:26
G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! 11:15
Valencia - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Valencia - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 11:05