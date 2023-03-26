Borç açıklandı: 2 milyar 835 bin TL

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin ise bordo- mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibarıyla net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin ise bordo- mavili kulübün 31 Ocak 2023 itibarıyla net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu açıkladı.