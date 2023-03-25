Trabzonspor Kulübü'nün toplam borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Bordo-mavili kulübün toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı. Kongrede yarın başkanlık seçimi yapılacak. Kulüpte başkanlığa aday tek isim Ertuğrul Doğan oldu.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.