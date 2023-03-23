Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan camiaya çağrı!

TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan camiaya çağrı!

Bordo-mavililerde Başan adayı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden daha çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız bulunuyor. Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor’da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan camiaya çağrı!

Trabzonspor'da Başkan adayı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu ve kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Hafta sonu genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu, hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil" dedi. Trabzonspor'u gerek ekonomik, gerekse sportif başarıya ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Doğan, "Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Var gücümüzle çalışacağız. Kulübün durumunu biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Camianın, kurulların yaptığı tavsiyeleri dikkate alarak bu süreçten hep beraber çıkacağız" diye konuştu.

HER GÜN 10 SAAT GÖRÜŞÜYORUM

Doğan, Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik zorluğun üstesinden gelecek kaynakları oluşturma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Kimse merak etmesin. Aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımız var. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetimden de destek alınacak."

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yıllardır Trabzonspor'un içinde olduklarını, bordomavili kulübün spesifik problemlerinin de belli olduğunu dile getiren Doğan, "Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Başarılı olursak devam ederiz ki buna inanıyoruz, olacağız da. Olamazsak, kulübün önünü açarız. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunları başardıktan sonra isteğimiz Trabzonspor'un yeniden şampiyon olması. Aksi halde başarı, geçici başarı olur. Bu şehir, taraftarlar, camia aynı şeyleri, mutlulukları yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

AVCI GERİ DÖNER Mİ?

Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek. Hoca konusunda tüm arkadaşların görüşlerini dinleyeceğiz, aramızda tartışacağız. Trabzonspor kulübü için en doğru kararı vereceğiz" yanıtını verdi.

DİĞER
Seda Bakan, Hadise ve Selin Demiratar aynı karede! İki ünlü isimden Selin Demiratar’a sürpriz!
Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
Cimbom'dan Kolombiyalı golcü hamlesi!
Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi!
Trezeguet'ye talip
Van TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?
Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu 00:39
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 00:39
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 00:39
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 00:39
Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam 00:39
Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... 00:39