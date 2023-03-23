TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan'dan camiaya çağrı!

Trabzonspor'da Başkan adayı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu ve kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Hafta sonu genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu, hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil" dedi. Trabzonspor'u gerek ekonomik, gerekse sportif başarıya ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Doğan, "Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Var gücümüzle çalışacağız. Kulübün durumunu biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Camianın, kurulların yaptığı tavsiyeleri dikkate alarak bu süreçten hep beraber çıkacağız" diye konuştu.



HER GÜN 10 SAAT GÖRÜŞÜYORUM



Doğan, Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik zorluğun üstesinden gelecek kaynakları oluşturma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Kimse merak etmesin. Aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımız var. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetimden de destek alınacak."



HEDEF ŞAMPİYONLUK



Yıllardır Trabzonspor'un içinde olduklarını, bordomavili kulübün spesifik problemlerinin de belli olduğunu dile getiren Doğan, "Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Başarılı olursak devam ederiz ki buna inanıyoruz, olacağız da. Olamazsak, kulübün önünü açarız. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunları başardıktan sonra isteğimiz Trabzonspor'un yeniden şampiyon olması. Aksi halde başarı, geçici başarı olur. Bu şehir, taraftarlar, camia aynı şeyleri, mutlulukları yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.



AVCI GERİ DÖNER Mİ?



Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek. Hoca konusunda tüm arkadaşların görüşlerini dinleyeceğiz, aramızda tartışacağız. Trabzonspor kulübü için en doğru kararı vereceğiz" yanıtını verdi.