Haberler Trabzonspor Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'dan Arda Güler sözleri! "Türkiye'nin en iyisi"

Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'dan Arda Güler sözleri! "Türkiye'nin en iyisi"

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu. Mandıralı, Güler'in çok büyük takımlara transfer olacağını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:17
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'dan Arda Güler sözleri! "Türkiye'nin en iyisi"

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, "Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak." dedi.

Mandıralı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi dönemleriyle kıyaslandığında günümüzde yetenekli futbolcuların nadiren çıktığını söyledi.

Tanju Çolak ve kendi jenerasyonlarında daha yetenekli oyuncuların bulunduğunu savunan Mandıralı, "Şu an benim için en büyük oyuncu olacak aday Arda Güler. Müthiş oyuncu. Onu izlerken keyif alıyorum." diye konuştu.

Mandıralı, genç futbolcuyla telefon üzerinden zaman zaman görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını belirterek, "İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üstüne koyarak gider. Oynayarak daha güçlü olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok büyük takımlarda oynayacak"

Arda'nın maç süresi alması gerektiğine işaret eden Hami Mandıralı, genç sporcunun süre almadığı takdirde güçlenemeyeceğini vurguladı.

Mandıralı, Arda'nın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği Sevilla maçındaki performansına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakıyorsun yaptığı şeylere, bunlar yapacaklarının garantisi. Ben çok keyif aldım Arda'dan. Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Annesinden, babasından Allah razı olsun böyle evlat yetiştirdikleri için. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa'da oynayacak. Çok büyük takımlarda oynayacak ender yeteneklerden biri. Onu öpüyorum. Arda bu yolda devam et ve çok çalış. Aslan kardeşim."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...
Akciğer kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş 'öldürdüler' dedi isyan etti! Son sağlık durumu nasıl? "2 kez kemoterapiye girdim daha..."
Okan Buruk'a onay verdi! Süper Lig'den sürpriz takviye
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Yeni sezonda...
Fırtına'da hoca kararı verildi!
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Ramazan pidesi fiyatları 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! King Ossterwolde ve Enner Valencai... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! King Ossterwolde ve Enner Valencai... 13:34
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:22
Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Türkiye'nin en iyisi" Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Türkiye'nin en iyisi" 13:16
Fernando Alonso üçüncü ilan edildi! Fernando Alonso üçüncü ilan edildi! 13:11
Okan Buruk'a onay verdi! Süper Lig'den sürpriz takviye Okan Buruk'a onay verdi! Süper Lig'den sürpriz takviye 13:02
UEFA'dan iki Türk hakeme görev! UEFA'dan iki Türk hakeme görev! 12:32
Daha Eski
TFF duyurdu! İşte play-off ve play-out takvimi TFF duyurdu! İşte play-off ve play-out takvimi 12:07
Kerem'den transfer itirafı! Kerem'den transfer itirafı! 11:59
İmza töreninde konuştu! "Farklı duygular içindeyim" İmza töreninde konuştu! "Farklı duygular içindeyim" 11:58
F.Bahçe yeni sezonda bombayı patlatıyor! F.Bahçe yeni sezonda bombayı patlatıyor! 11:09
Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama! Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama! 11:08
Enes golleriyle La Liga'yı sallıyor! Lewandowski... Enes golleriyle La Liga'yı sallıyor! Lewandowski... 10:52