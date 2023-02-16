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TRABZONSPOR BASEL ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Basel maçı canlı şifresiz hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Basel'i yenerek avantaj elde etmek ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Müsabakadan elde edilen tüm gelir deprem bölgesi için bağışlanacak. Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı canlı şifresiz hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:01
TRABZONSPOR BASEL ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Basel maçı canlı şifresiz hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor - Basel maçı - CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te TV8'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR-BASEL MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.

3 EKSİK BULUNUYOR!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK!

Trabzonspor - Basel karşılaşması şifresiz yayınlanacak ve tüm yayın gelirleri deprem bölgesi için bağışlanacak. Öte yandan kombine biletler bu müsabaka için devre dışı bırakılarak tüm koltuklar tek maçlık bilet olarak satışa sunulacak. Bu müsabakada elde edilen bilet gelirleri de bağışlanacak.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLACAK

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA, SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek. Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE ÜCRETLİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak. Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.

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