Haberler Trabzonspor Kritik eşik aşıldı

Kritik eşik aşıldı

Alanyaspor yenilgisi sonrası büyük bir sarsıntı geçiren ancak bu kritik eşiği kenetlenerek geçmeyi bilen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Üst üste ligde ve kupada oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin ardından üç kulvarda da yarışın içinde olan camia tedirginliğini üzerinden attı. İyi bir hava yakalayan Trabzonspor şampiyonluk yarışında daha güçlü hale gelmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Kritik eşik aşıldı
Alanyaspor yenilgisi sonrası büyük bir sarsıntı geçiren ancak bu kritik eşiği kenetlenerek geçmeyi bilen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Üst üste ligde ve kupada oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin ardından üç kulvarda da yarışın içinde olan camia tedirginliğini üzerinden attı. İyi bir hava yakalayan Trabzonspor şampiyonluk yarışında daha güçlü hale gelmek istiyor.
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