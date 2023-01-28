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Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Hatayspor - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Batra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ.


HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.


SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

HATAY ÇIKIŞ ARIYOR!

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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