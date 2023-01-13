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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Djaniny'ye 2 teklif! Yönetimden izin çıktı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan bordo-mavililerde ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Fırtına'nın Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny'ye Suudi Arabistan ve Meksika’dan teklif var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Djaniny'ye 2 teklif! Yönetimden izin çıktı

Ara transferde takımdan ayrılmasına izin verilecek isimler arasında yer alan Djaniny Semedo için eskiden forma giydiği iki ülke Suudi Arabistan ve Meksika'dan teklif geldi...

Şu an menajer düzeyinde iletilen ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek olan tekliflerin 2 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtildi...

Takımda yüksek ücret alan isimlerden Djaniny'nin maaş bütçesini düşürmek ve kulübe gelir sağlamak için satışına onay verilme ihtimali yüksek. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 2 asistlik katkı sağlayabildi.

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