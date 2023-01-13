TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Djaniny'ye 2 teklif! Yönetimden izin çıktı

Ara transferde takımdan ayrılmasına izin verilecek isimler arasında yer alan Djaniny Semedo için eskiden forma giydiği iki ülke Suudi Arabistan ve Meksika'dan teklif geldi...



Şu an menajer düzeyinde iletilen ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek olan tekliflerin 2 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtildi...



Takımda yüksek ücret alan isimlerden Djaniny'nin maaş bütçesini düşürmek ve kulübe gelir sağlamak için satışına onay verilme ihtimali yüksek. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 2 asistlik katkı sağlayabildi.