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TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinde attığı golle galibiyete önemli katkı veren Uruguaylı forvete iki talip birden çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 14:49 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 14:55
TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer operasyonu başladı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Bordo-mavili ekipte devre arası transfer döneminde 2-3 ismin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Trabzonspor'da ayrılık ihtimali olan oyuncular da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Bordo-mavili ekipte sezon başında kadroya dahil edilen Maxi Gomez'e talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Sabah'ın haberine göre; Uruguaylı forvete Amerika MLS Ligi'nden 2 takımın talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

26 yaşındaki futbolcu için 2 takımın resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Teknik heyet ve yönetimin maliyeti aşağı çekebilmek adına yürüttüğü çalışmalarda Uruguaylı oyuncu hakkında nasıl bir karar verileceği merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Bordo mavililer sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez için Valencia ile bir sonraki satışın yüzde 25'i opsiyonu karşılığında 3 milyon Euro'ya el sıkışmıştı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Maxi Gomez bu sezon bordo-mavili formayla 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Uruguaylı forvet bu maçlarda 3 gol 5 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Ayrıca haberde bordo-mavili ekipte Djaniny'e de talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Tecrübeli forvete Al Hilal'in talip olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Djaniny için Al Hilal'in Trabzonspor'un kapısını 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle çalacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Djaniny'e ayrıca Meksika kulüplerinin ilgisi olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon bordo-mavili ekipte 20 maçta forma giyerken gol atma başarısı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Djaniny'deki bu düşüş sonrası yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Bordo-mavili ekipte konuyla ilgili olarak Abdullah Avcı şunları söylemişti:

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

"Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor."

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

"Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti; fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım."

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Trabzonspor'da önümüzdeki günlerde transfere dair hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

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