TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Maxi Gomez'e çifte talip!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer operasyonu başladı.
Bordo-mavili ekipte devre arası transfer döneminde 2-3 ismin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da ayrılık ihtimali olan oyuncular da bulunuyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer operasyonu başladı.
Bordo-mavili ekipte devre arası transfer döneminde 2-3 ismin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da ayrılık ihtimali olan oyuncular da bulunuyor.
Bordo-mavili ekipte sezon başında kadroya dahil edilen Maxi Gomez'e talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Uruguaylı forvete Amerika MLS Ligi'nden 2 takımın talip olduğu belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu için 2 takımın resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Teknik heyet ve yönetimin maliyeti aşağı çekebilmek adına yürüttüğü çalışmalarda Uruguaylı oyuncu hakkında nasıl bir karar verileceği merak konusu.
Bordo mavililer sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez için Valencia ile bir sonraki satışın yüzde 25'i opsiyonu karşılığında 3 milyon Euro'ya el sıkışmıştı.
Maxi Gomez bu sezon bordo-mavili formayla 17 maça çıktı.
Uruguaylı forvet bu maçlarda 3 gol 5 asistle oynadı.
Tecrübeli forvete Al Hilal'in talip olduğu ifade edildi.
Djaniny için Al Hilal'in Trabzonspor'un kapısını 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle çalacağı kaydedildi.
Djaniny'e ayrıca Meksika kulüplerinin ilgisi olduğu ifade edildi.
31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon bordo-mavili ekipte 20 maçta forma giyerken gol atma başarısı gösteremedi.
Djaniny'deki bu düşüş sonrası yolların ayrılabileceği belirtiliyor.
Bordo-mavili ekipte konuyla ilgili olarak Abdullah Avcı şunları söylemişti:
"Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor."
"Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti; fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım."
Trabzonspor'da önümüzdeki günlerde transfere dair hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.