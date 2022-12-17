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Denswil devreyi kapattı

İdmanda sakatlanan 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın sağ arka uyluk bölgesinde kas yaralanması belirlendi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Denswil devreyi kapattı

Önceki gün idmanda sakatlanan Denswil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Trabzonspor Doktoru Halil Polat, "Sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden Denswil'in MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildi" dedi. 29 yaşındaki Hollandalı stoperin devre arasına kadar forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Fırtına ile 45 maça çıkan Denswil, 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.

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