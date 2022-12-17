Fırtına toparlanıyor

Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı. 1-1'lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace'ta bu sayı yüzde 50'de kalırken, şut sayısı 7 idi. Kasımpaşa karşılaşmasında % 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı.
Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı. 1-1'lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace'ta bu sayı yüzde 50'de kalırken, şut sayısı 7 idi. Kasımpaşa karşılaşmasında % 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı.