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Fırtına toparlanıyor

Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı. 1-1'lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace'ta bu sayı yüzde 50'de kalırken, şut sayısı 7 idi. Kasımpaşa karşılaşmasında % 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına toparlanıyor
Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı. 1-1'lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace'ta bu sayı yüzde 50'de kalırken, şut sayısı 7 idi. Kasımpaşa karşılaşmasında % 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı.
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