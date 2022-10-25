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Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da işler yolunda gidiyor. Bordo-mavili takım, Akyazı'da çıktığı Süper Lig maçlarında tam 595 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak Sivasspor'u deviren Fırtına, 8 Mart 2021'deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 08:58
Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Bordo-mavili takım, Akyazı'da çıktığı Süper Lig maçlarında tam 595 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Son olarak Sivasspor'u deviren Fırtına, 8 Mart 2021'deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Bu süreçte toplam 30 maça çıkan Trabzonspor, 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Önümüzdeki haftayı BAY geçecek Trabzonspor, sonra Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

GEÇEN YIL 6 GOL YEMİŞTİ

Karadeniz devi, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti. Fırtına, geçen sezon 5 maçta 6, bu dönem ise 2 gol yedi.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

AKYAZI'DA GEÇİLMEZ KALE

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Fırtına, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, Avrupa'da ise 3 maçta 1 gol yedi.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Akyazı'da Hatay-spor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

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