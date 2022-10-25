Trabzonspor'dan inanılmaz seri!

GEÇEN YIL 6 GOL YEMİŞTİ

Karadeniz devi, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti. Fırtına, geçen sezon 5 maçta 6, bu dönem ise 2 gol yedi.