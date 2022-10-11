Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Taraftarı önünde 1 puan alan Karadeniz devi, büyük bir fırsat kaçırmış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Taraftarı önünde 1 puan alan Karadeniz devi, büyük bir fırsat kaçırmış oldu.
Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen Fırtına, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamış ve şampiyon olmayı başarmıştı.
Bordo mavililer, 9. haftada yine liderlik şansı yakalamıştı.
Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da haftayı bay geçmesi Karadeniz ekibine zirve fırsatı doğurdu.
Ayrıca yine dün oynanan maçta da Başakşehir, Sivasspor'a mağlup oldu.
Her şey Trabzonspor lehineydi.
Karadeniz devi, Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde geçtiğimiz sezonki gibi yine 9. haftada liderlik koltuğunun sahibi olacaktı.
Ama tarih tekerrür etmedi.
Paşa karşısında birçok net pozisyon bulan ama kaleci Ertuğrul'u geçemeyen Karadeniz devi, hem liderlik hem de moral kazanma fırsatını kaçırmış oldu.
İlk maçta Fransız ekibine 3-1 yenilmişti. Ardından Süper Lig'de zirveden uzak kalmamak için ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak.