Haberler Trabzonspor Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon 9. haftada liderlik koltuğuna oturan ve şampiyon olan Fırtına, Kasımpaşa'yı mağlup etseydi yine zirveye çıkacaktı. (TS HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 10:30
Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen Fırtına, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamış ve şampiyon olmayı başarmıştı.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Bordo mavililer, 9. haftada yine liderlik şansı yakalamıştı.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da haftayı bay geçmesi Karadeniz ekibine zirve fırsatı doğurdu.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Ayrıca yine dün oynanan maçta da Başakşehir, Sivasspor'a mağlup oldu.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Ardından kısa süre sonra, Süper Lig'in 10 haftasında Beşiktaş deplasmanında sahne alacak.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Her şey Trabzonspor lehineydi.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Karadeniz devi, Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde geçtiğimiz sezonki gibi yine 9. haftada liderlik koltuğunun sahibi olacaktı.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Ama tarih tekerrür etmedi.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Paşa karşısında birçok net pozisyon bulan ama kaleci Ertuğrul'u geçemeyen Karadeniz devi, hem liderlik hem de moral kazanma fırsatını kaçırmış oldu.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

Bordo mavili takım perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu mücadelesinde Monaco'yu ağırlayacak.

Trabzonspor eline gelen fırsatı tepti! Şampiyonluk sendromu...

İlk maçta Fransız ekibine 3-1 yenilmişti. Ardından Süper Lig'de zirveden uzak kalmamak için ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak.

DİĞER
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın mutluluğunu paylaştı! Takipçilerine böyle seslendi…
Sosyal medyada daha fazla beğeni almak isteyen genç kızlar çatıda fotoğraf çekti ölümle dans etti
Spor yazarlarından Trabzonspor - Kasımpaşa değerlendirmesi
Şampiyonluktan daha fazlası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor yazarlarından Trabzonspor - Kasımpaşa değerlendirmesi
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: Sabun köpüğü gibi
Halkbank esnaf kredisi şartları ve başvuru ekranı
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
11 Ekim Salı barajlardaki doluluk oranı💧
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? Celtic - RB Leipzig maçı saat kaçta? 10:49
O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... O gerçekler ortaya çıktı! Meğer Altay... 10:33
Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti Şampiyonluk sendromu! Fırtına fırsatı tepti 10:30
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? 10:18
Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! Beşiktaş'a derbi öncesi 3 yıldızdan müjde! 09:51
Milan - Chelsea maçı saat kaçta? Milan - Chelsea maçı saat kaçta? 09:29
Daha Eski
Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - Salzburg maçı saat kaçta? 09:15
Spor yazarlarından Trabzonspor - Kasımpaşa değerlendirmesi Spor yazarlarından Trabzonspor - Kasımpaşa değerlendirmesi 08:55
Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi 08:49
Teknik adamla yollarını ayırdılar! Teknik adamla yollarını ayırdılar! 01:27
Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... 00:41
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:39