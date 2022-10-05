Trabzonspor'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra İspanyol basınına konuştu! "Barcelona'ya benziyor"

Trabzonspor sezon başında kadrosunu İspanyol stoper Marc Bartra ile güçlendirdi.
Bordo mavililer 31 yaşındaki stoper için Real Betis'e 1.25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Bartra transfer sürecini ve Trabzonspor'u İspanyol basınına anlattı.
Trabzonspor sezon başında kadrosunu İspanyol stoper Marc Bartra ile güçlendirdi.
Bordo mavililer 31 yaşındaki stoper için Real Betis'e 1.25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Bartra transfer sürecini ve Trabzonspor'u İspanyol basınına anlattı.
Marca gazetesine röportaj veren Bartra, "Trabzonspor'un felsefesi Barcelona'ya çok benziyor" ifadelerini kullandı. İşte Bartra'nın açıklamaları...
Türkiye ve Trabzonspor maceran nasıl gidiyor?
"Gerçek şu ki işler iyi gidiyor, geldiğimden beri bütün maçları oynadım, ilk günden Abdullah Avcı'nın bana verdiği güveni, taraftarların sevgisini hissediyorum...
Birçok transfer yaptık ve yavaş yavaş adapte oluyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve eminim her şey daha iyi olacak çünkü son birkaç maçta bile hocanın ne istediğini daha fazla görmeye başladık."
Türkiye'ye gelişin ve taraftarların seni karşılaşması hakkında neler söylersin?
"Evet çok şaşırdım, daha önce bana kulüp taraftarların takımı çok sevdiklerini, çok üstünde olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını söylemişlerdi. Seni bu kadar çok sevdiklerini görmek Onlara bu sevgiyi sahada geri verebildiğim ve tecrübelerime katkıda bulunabildiğim için mutluyum."
Türkiye ve Trabzonspor hakkında neler söylemek istersin?
"Sonunda her şey yeni, yeni bir kültür, yeni bir dil, yeni bir şehir, yeni bir lig, yeni takım arkadaşları... Kesinlikle her şey ama beni hayatımın çok olgun bir anındayım ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Kolay olmasa da mümkün olduğunca çabuk ve keyifli bir şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Takımın felsefesi önceki yıllarda hem Barça'da hem de Milli Takım'da yaptıklarıma çok benziyor.
Kişisel düzeyde mesela şimdi İngilizce geliştirme derslerine başlayacağım, dili en iyi şekilde öğrenip adapte olabilmek için Türkçe derslerine ve her zaman yaptığım gibi koçluk yapmaya başlayacağım, çünkü şimdi her zamankinden daha fazla. Bu kadar uzakta aile ve arkadaşlara sahip olmayı nasıl yöneteceğimi bilmek için zihnimde çalışmak için daha fazla zaman var."
Kariyerindeki bu farklı deneyimi nasıl karşılıyorsun?
"Bir oyuncunun kariyeri, yaşam yıllarına kıyasla çok kısa. Ve bunu sonuna kadar sıkıştırmak istediğim ve bana gelen her şeyin eklemek, orada olmamak, Hem kişisel hem de profesyonel anlamda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız çünkü her şey çok yeni, benden çok şey bekleyen ve talep eden bir kulüp, Türkiye'de harika bir takım ve benim en iyi versiyonumu gerektirecek. ve aynı zamanda motive edici."
Trabzonspor'u tercih etmeni kim tavsiye etti?
"Birçok insanla konuştum ve hepsi geçen yıl ligi, kupayı, süper kupayı kazanan gerçek bir proje hakkında kulüp hakkında çok övgüde bulundular... Sportif düzeyde çok iyi konuştular. daha büyük ve daha kozmopolit olan ve beni motive eden, yeni bir şeyler keşfetmek, kendimi beslemek, bu kültürün ve bu şehrin güzel yanlarını almak ve bir kişi ve profesyonel olarak büyümek."
Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak hayal kırıklığı yarattı mı?
"Utanç vericiydi, çünkü bir gol için dışarıda bırakıldık ve orada olma umudumuz vardı çünkü bence takım Şampiyonlar seviyesinde. Ama futbolda her şey olabilir. Öyle olsa bile, bence başaracağız." Kıta düzeyinde iyi şeyler yapmak isteyen takımımızla Avrupa Ligi'nde çok daha iyi mücadele etmek."
UEFA Avrupa Ligi'ndeki güçlü grubunuz hakkında neler söylemek istersin?
"Gerçek şu ki, amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak için adım adım gitmek. Tüm grup maçlarını kazanacağız ve ilk olarak bitirip bitiremeyeceğimize, en azından bitiremeyeceğimize bakacağız. Adım adım ilerlemek için bu aşamadan geçin çünkü Avrupa'da her ülkeden en iyi takımlar var ve size çok fazla zorluk çıkarıyorlar. Ama bence harika bir rol oynayabiliriz."
Trabzonspor ile gol atmak nasıl bir şey?
"Delilik, çılgınlık. Tranbzon yaklaşık 600.000 nüfuslu bir şehir, Tranbzonspor tek takım ve herkes Tranbzonsporlu çocuklar, yetişkinler... Kulüp onların hayatı, onlar için çok önemli, seviyorum" nasıl hissettiklerini, nasıl yaşadıklarını bilmek ve geçen gün 98. dakikada golü atmak acımasız bir deneyimdi çünkü en azından devre arasında galibiyetle bitirmekten mutlu olduklarını biliyorum. Gol deliceydi son saniyede galibiyet golünü atmıştım. Çok büyük bir adrenalindi"
Betis taraftarlarına bir şeyler söylemek ister misin?
"O kadar hızlı oldu ki veda etme fırsatım olmadı, Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Ama umarım bir gün Sevilla'ya gidip veda edebilirim, en azından tekrar görüşmeye giderim ve bir şekilde teşekkür ederim. Hoşçakal, tüm sevgi, tüm sevgi ve orada deneyimlediğim her şey için teşekkür ederim."