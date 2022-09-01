Haberler Trabzonspor Son dakika: Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geri döndü!

Son dakika: Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geri döndü!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Fırtına, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:05
Son dakika: Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a geri döndü!

Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın ismi, UEFA listesine de yazılacak.

Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.

DİĞER
Son dakika: Erling Haaland Premier Lig tarihine geçti! Manchester City'den gol yağmuru
Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası! Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştı
Anlaşma sağlandı! Ronaldo Fenerbahçe'ye
TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxi Gomez sağlık kontrolünden geçti
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı 23:17
TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı! TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı! 23:01
PFDK kararları açıklandı! İşte Valencia'nın cezası... PFDK kararları açıklandı! İşte Valencia'nın cezası... 22:49
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da! Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da! 22:33
Maxi Gomez sağlık kontrolünden geçti Maxi Gomez sağlık kontrolünden geçti 21:56
Omar gerçeği açıkladı! Cenk Ergün... Omar gerçeği açıkladı! Cenk Ergün... 21:34
Daha Eski
Anlaşma sağlandı! Ronaldo Fenerbahçe'ye Anlaşma sağlandı! Ronaldo Fenerbahçe'ye 21:33
Başakşehir'de ayrılık! Başakşehir'de ayrılık! 21:31
TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı! TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı! 21:28
Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! 21:01
"Transfer düşüncemiz yok" "Transfer düşüncemiz yok" 20:56
Fulham Willian'ı renklerine bağladı! Fulham Willian'ı renklerine bağladı! 20:46