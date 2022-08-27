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Berat Albayrak’tan güzel jest

Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, Kopenhag maçında locasını İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve hocalarına tahsis etti.

YUNUS EMRE SEL Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Yunus Emre Sel
Berat Albayrak’tan güzel jest

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak çocukları sevindirdi. Berat Albayrak kendisinin ve ailesinin gidemediği karşılaşmalarda locasını öğrencilere tahsis ediyor. Kopenhag mücadelesinde de locasını öğretmenleriyle birlikte Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12 öğrencisine verdi. Kopenhag karşılaşmasını stadın en güzel yerinden takip eden öğrenciler "Tur atlayamadık ama muhteşem bir gün yaşadık. Sayın bakanımıza bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'a da hem Avrupa'da hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

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Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak öğrencileri sevindirmeye devam edeceğini söyledi. Albayrak, kendisinin ve ailesinin gidemediği karşılaşmalarda locasını öğrencilere tahsis etmeyi sürdürecek.

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