Trabzonsporlu Diabate Partizan'a transfer oldu!

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.
Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile , bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
🎥 Pratite uživo promociju novog igrača FK Partizan! ⚫⚪— FK Partizan (@FKPartizanBG) July 7, 2022
📆 7. jul
🕐 15.00 č.
📺YOUTUBE: FK Partizan Beograd pic.twitter.com/6e6D8lwdId