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Trabzonsporlu Diabate Partizan'a transfer oldu!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bonservisi Fırtına'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen Fousseini Diabate, Sırbitan temsilcisi Partizan'a transfer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 13:21 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 13:43
Trabzonsporlu Diabate Partizan'a transfer oldu!

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile , bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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