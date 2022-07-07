Trabzonsporlu Diabate Partizan'a transfer oldu!

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.



Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile , bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.



Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.