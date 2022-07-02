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Trabzon kısmı tamam

2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran tarihinde Trabzon’da başlamıştı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenman sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Trabzon kısmı tamam
2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran tarihinde Trabzon'da başlamıştı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman sürecinin tamamlandığını açıkladı.

İLK ETAP SLOVENYA'DA

Karadeniz devinin yurt dışı programı günler öncesinden açıklanmıştı. Bordo-mavili kafile, yeni sezon hazırlık kampının birinci etabı için Slovenya'ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını bu ülkede sürdürecek.

ÜÇ GÜN İZİN YAPACAKLAR

17 Temmuz'da 3 gün izin yapacak Fırtına, 20-29 Temmuz arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya'ya gidecek. Buradaki çalışmaların ardından Türkiye'ye dönülecek.

SAĞLIK EKİBİNE TAKVİYE

Kadro yapılanmasına giden Trabzonspor, sağlık ekibine bir isim daha kattı. Göztepe'de görev yapan Ortopedist Dr. Halil Polat, kulüpte işe başladı.
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