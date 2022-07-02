Trabzon kısmı tamam

İLK ETAP SLOVENYA'DA
Karadeniz devinin yurt dışı programı günler öncesinden açıklanmıştı. Bordo-mavili kafile, yeni sezon hazırlık kampının birinci etabı için Slovenya'ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını bu ülkede sürdürecek.
ÜÇ GÜN İZİN YAPACAKLAR
17 Temmuz'da 3 gün izin yapacak Fırtına, 20-29 Temmuz arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya'ya gidecek. Buradaki çalışmaların ardından Türkiye'ye dönülecek.
SAĞLIK EKİBİNE TAKVİYE
Kadro yapılanmasına giden Trabzonspor, sağlık ekibine bir isim daha kattı. Göztepe'de görev yapan Ortopedist Dr. Halil Polat, kulüpte işe başladı.