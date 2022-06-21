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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Fırtına'da en çok merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak isimler... Bordo-mavililerin genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Genç futbolcunun menajeri transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 21:03
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da hedef yeni sezonda da şampiyonluk.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Bordo-mavililerde 2022-2023 sezonu öncesi şu ana kadar kadroya 4 oyuncu dahil edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Takımda kalacak oyuncular içinse Abdullah Avcı'nın raporu bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Avcı'nın geçen sezon ise üzerinde fazlasıyla durduduğu isim Ahmetcan Kaplan oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Kaplan geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta görev aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Genç futbolcu için Lokomotiv Moskova Trabzonspor'a teklif yaparken bu teklif yeterli bulunmamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Şimdi ise Fransız Lille'in Ahmetcan için 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Bu konu hakkında aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır Ahmetcan Kaplan'ın menajeri Nejder Ergezen ile görüştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

"LILLE'DEN TEKLİF GELMEDİ"

Ergezen, "Lille'den böyle bir teklif gelmedi. Bu bir uydurma haberdir. Ahmetcan'a sadece resmi olarak Lokomotiv Moskova'dan teklif geldi" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan Ahmetcan 1.89 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

İlk olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor Alt kadrosunda forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzalamıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

Genç savunmacı geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor U19 takımında forma giyiyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan'ın menajerinden transfer sözleri!

18 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez geçen hafta Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giydi.

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