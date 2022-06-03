Trabzonspor'dan Kurzawa harekatı!

Şampiyon Trabzonspor, transferde şaha kalkmış durumda. Sol beke mutlaka takviye yapmak isteyen Karadeniz devi, Paris Saint Germain'den ayrılması gündemde olan Layvin Kurzawa'nın peşinde. Fransız basını, 29 yaşındaki Fransız bekin Trabzonspor ile görüştüğünü öne sürdü. Bu sezon yalnızca 1 Ağustos 2021'de Süper Kupa maçında Lille'e karşı 9 dakika süre alan 1.82 boyundaki futbolcunun sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kurzawa, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımın başına geçen Pochettino'nun gelişiyle gözden düştü. Diallo ve Bernat'ın ardından 3'üncü savunmacı olarak değerlendirilen Kurzawa'nın PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hücumcu bir bek oyuncusu olan Kurzawa, PSG ile ligde 153 maça çıkıp 14 gol attı ve 23 asist yaptı.