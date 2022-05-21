Haberler Trabzonspor Nwakaeme: Kalmak istiyorum

Nwakaeme: Kalmak istiyorum

“Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Sorunumun para olduğunu söyleyenler olmuş. Asla parayla böyle bir ilişkim yok. Parayı sorun edecek en son insanım”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Nwakaeme: Kalmak istiyorum

Şampiyon Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, bordomavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Trabzon'a çok alıştığını ve ifade eden Nijeryalı sol kanat, "Buraya, buradaki insanlara alıştım. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Bazen insanlar sizin hakkınızda yanlış fikirlere sahip olabiliyor. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Her zaman şunu söylerim; insanların yaptığı işler kendi ağızlarından daha fazla konuşmalıdır. Benim durumum da böyle. Buradaki görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Kalmak istiyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

BENİM İÇİN PARA ÖNEMSİZ

Nwakaeme, sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu savunarak, şunları söyledi: "Taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; Nwakaeme sizleri seviyor, Nwakaeme bu takımı seviyor. İnsanların konuştuklarını, benim hakkımda neler söylediklerini duyuyorum. Önemli olan şeyin para olması gibi, çünkü ben böyle bir insan değilim. Sorunumun para olduğunu söyleyenler olmuş. Benim asla parayla böyle bir ilişkim yok. Böyle bir sözü de asla ifade etmedim zaten. Benim yakınımdaki insanlar beni tanırlar ve benim nasıl biri olduğumu bilirler. Sorunun para olmadığını, sevginin ve saygının her zaman paranın önüne koyduğumu bilirler. Parayla etkilenecek son insanım. İnsanların bunu bilmesini isterim."

AVCI HARİKA BİR İNSAN

Teknik direktör Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Nwakaeme, şunları söyledi: "Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Kendisi çok iyi ve çok zeki birisi. Harika bir insan olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapabileceğini, maçta neler olacağını size bir bir anlatan bir insan. Şampiyonlukta hep beraber bütün şehir çok mutlu olduk."TEKNİK direktör Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Nwakaeme, şunları söyledi: "Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Kendisi çok iyi ve çok zeki birisi. Harika bir insan olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapabileceğini, maçta neler olacağını size bir bir anlatan bir insan. Şampiyonlukta hep beraber bütün şehir çok mutlu olduk."

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