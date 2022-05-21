Beşiktaş’a attığım gol belirledi

Cornelıus, şampiyonluk serüvenini anlattı. Her şeyin sezon başında başladığını ifade eden Danimarkalı forvet, "Her zaman şampiyonluktan bahsediyorduk. Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de oydu" dedi.

GRUPLARA ÇIKACAĞIZ

Cornelıus, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edeceklerine ilişkin ise şunları söyledi: "İlk hedefimiz gruplara kalmak. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Bunu yapacak, başaracak kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorum. Kaliteliyiz."