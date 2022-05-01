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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken şehrin yerel basını da zaferin coşkusunu manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 12:30
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların şampiyonluk sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon" başlığıyla "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi, Antalya maçının bitiş düdüğü ile adeta yer yerinden oynadı", "Trabzon'da olduğu gibi bütün Türkiye'deki bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü, 'Şampiyon Trabzon' tezahüratları her tarafta yankılandı" değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyon Trabzon" başlığıyla tam sayfa olarak kullandığı haberinde, "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı. Trabzonspor milyonlarca taraftarına büyük gurur yaşattı. İstanbul 11 yılın ardından bir kez daha dize geldi" ifadeleriyle şampiyonluk sevincini okurlarıyla paylaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Taka gazetesi de ilk sayfasının tamamında "Senin sevdan yaktı bizi", "Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise taraftarın ve futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Bu şampiyonluk Göreleli Mehmet'e, bu şampiyonluk Hopalı Kazım'a, bu şampiyonluk Maçkalı Eren'ime, bu şampiyonluk 7'den 70'e tüm Anadolu'ya armağan olsun" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, ilk sayfasında "Şampiyon Trabzonspor" kapak fotoğrafına yer verirken, son sayfasında da yine tam sayfa olarak takımın, teknik direktör ve kulüp başkanının şampiyonluk sevinç fotoğrafıyla "Dünyanın 8. harikası" değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da yerel basın şampiyonluğu böyle kutladı!

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyona tebrik yağmuru", son sayfasında da "Trabzonspor gururla sunar" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın şampiyonluğunu duyurdu.

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