Sıra Kartal'da

Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo- mavililer, İstanbul takımları önünde oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz devi bu periyotta 21 puan topladı. Bordomavililer, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet sayısında 4-3 önde bulunuyor. İki takım arasında oynanan son iki karşılaşmayı da Trabzonspor kazandı. Beşiktaş son 7 lig maçında Trabzonspor'a karşı tek galibiyetini geçen sezonun ilk haftasında Trabzon'da 3-1 ile elde etti.



YEDİ FUTBOLCU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul'un 6 takımına karşı en skorer isim 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Visca ve Abdülka-dir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1'er kez sahne aldı.