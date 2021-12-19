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Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulunda, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantı ile görev dağılımı gerçekleştirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:19
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün 78. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulumuz dün Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde;

AHMET ALİ AĞAOĞLU BAŞKAN

ERTUĞRUL DOĞAN ASBAŞKAN

ÖMER SAĞIROĞLU GENEL SEKRETER

MÜMİNHAN BİLGİN BAŞKAN YARDIMCISI KURUMLARLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

YALÇIN ORHAN BAŞKAN YARDIMCISI YATIRIM, FİNANS VE TİCARİ ÜRÜNLER SORUMLUSU

ZEYYAT KAFKAS BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SAYMAN VE MALİ İŞLER SORUMLUSU

KİBAR YAŞAR GÜVEN SAĞLIK KURULU BAŞKANI

SERDAR EKREM ŞİRİN PAZARLAMA, HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLETİŞİM SORUMLUSU

ZAFER GÖKTAŞ YEREL İDARELER VE YATIRIMLAR SORUMLUSU

KEMAL ERTÜRK GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU

ALİ HAYDAR GEDİKLİ İNŞAAT, TESİSLER VE STADYUM SORUMLUSU

ESAT EMANET DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

FARUK HACIHALİLOĞLU FİNANS VE PROJE GELİŞTİRME SORUMLUSU

ŞEMSETDİN HANCI FİNANS VE PROJE GELİŞTİRME SORUMLUSU

SAMİ KARAMAN AMATÖR BRANŞLAR SORUMLUSU

Yedek üyeler

LOKMAN SADIKLAR İNŞAAT, TESİSLER VE STADYUM

ERTUĞ ÖZARMAN PAZARLAMA

COŞKUN ÖZTÜRK AMATÖR BRANŞLAR

AHMET BEŞİR SAĞLIK KURULU

VAHAP ÖZTEL

İBRAHİM TÜFEKÇİ

İBRAHİM AYDIN

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