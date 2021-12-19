Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzün 78. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulumuz dün Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde;
AHMET ALİ AĞAOĞLU BAŞKAN
ERTUĞRUL DOĞAN ASBAŞKAN
ÖMER SAĞIROĞLU GENEL SEKRETER
MÜMİNHAN BİLGİN BAŞKAN YARDIMCISI KURUMLARLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
YALÇIN ORHAN BAŞKAN YARDIMCISI YATIRIM, FİNANS VE TİCARİ ÜRÜNLER SORUMLUSU
ZEYYAT KAFKAS BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SAYMAN VE MALİ İŞLER SORUMLUSU
KİBAR YAŞAR GÜVEN SAĞLIK KURULU BAŞKANI
SERDAR EKREM ŞİRİN PAZARLAMA, HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLETİŞİM SORUMLUSU
ZAFER GÖKTAŞ YEREL İDARELER VE YATIRIMLAR SORUMLUSU
KEMAL ERTÜRK GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU
ALİ HAYDAR GEDİKLİ İNŞAAT, TESİSLER VE STADYUM SORUMLUSU
ESAT EMANET DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
FARUK HACIHALİLOĞLU FİNANS VE PROJE GELİŞTİRME SORUMLUSU
ŞEMSETDİN HANCI FİNANS VE PROJE GELİŞTİRME SORUMLUSU
SAMİ KARAMAN AMATÖR BRANŞLAR SORUMLUSU
Yedek üyeler
LOKMAN SADIKLAR İNŞAAT, TESİSLER VE STADYUM
ERTUĞ ÖZARMAN PAZARLAMA
COŞKUN ÖZTÜRK AMATÖR BRANŞLAR
AHMET BEŞİR SAĞLIK KURULU
VAHAP ÖZTEL
İBRAHİM TÜFEKÇİ