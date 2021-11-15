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Trabzonspor'da milli gurur! Tam 12 isim...

Spor Toto Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da milli guru yaşanıyor. Bordo-mavililer tam 12 futbolcuyu ülkelerinin milli takımına gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:02
Trabzonspor'da milli gurur! Tam 12 isim...

Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider olarak kapatan bordo-mavililerde, 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli, Muhammet Taha Tepe ve Ahmet Can Kaplan ise Ümit Milli Takımda yer alıyor.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımları'ndan çağrı aldı.

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