41 milyon TL düştü

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi 'Transfermarkt'ta 12 Ekim 2021'de yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor'da, 16 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşanırken 8 isim değerini korudu. Bordo- mavililerde, sadece 5 oyuncunun değerinde artış oldu. Karadeniz devinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır'ın yaşadığı 2 milyon euro'luk kayıp sonrası Pjanic'in ardında ligin en değerli ikinci oyuncusu konumuna gerilerken, en çok artan isim ise ligde gol krallığı yarışı veren Bakasetas oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından ligin en değerli kadrosuna sahip olan 4'üncü takım konumunda yer aldı.

16 FUTBOLCU GERİLEDİ

Trabzonspor'da 16 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 9 milyon 725 bin Euro'luk düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın değeri 19 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya, Abdülkadir Ömür 8.5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya, Djaniny 5 milyon Euro'dan 4.6 milyon Euro'ya, Dorukhan Toköz 4.7 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya geriledi.



8 İSİM AYNI KALDI



Bordo-mavili takımda 8 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Değeri 6 milyon Euro olan Cornelius, 5.5 milyon euro olan Hugo, 5 milyon euro olan Nwakaeme, 2.5 milyon euro olan Peres, 1.8 milyon euro olan Yusuf Sarı, 1.5 milyon euro olan Gervinho, 700 bin euro olan Trondsen ve 100 bin euro olan Salih Kavrazlı değerlerini korudu.



5 FUTBOLCU YÜKSELDİ



3 milyon euro fark ile değeri en çok artan oyuncu ise Bakasetas oldu. Yunan maestro değerini 7 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya, Edgar Ie 4.8 milyon euro'dan 5.5 milyon euro'ya, Berat Özdemir 3.5 milyon euro'dan 5.5 milyon euro'ya, İsmail Köybaşı 450 bin euro'dan 500 bin euro'ya, Ahmetcan Kaplan 100 bin euro'dan 250 bin euro'ya çıktı.